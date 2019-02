27 feb 2019

No pudo aguantar más. A Mila Ximénez le repatea la actirud de la madre de María Jesús Ruiz, Juani Garzón, que ayer consiguió rebasar el límite de su paciencia. Porque piensa que no está beneficiando el concurso de su hija con los comentarios victimistas contínuos que realiza.

"A tu hija la machacan, ¿verdad? Y tu hija nunca miente, ¿verdad? Pues mira, yo estuve con tu hija en un cuarto de baño y me dijo que entre tú y Gil Silgado la teníais hecha fosfatina, ¿vale? Que entre tú y Gil Silgado no sabía lo que hacer. Que tú le dejabas de hablar y yo he visto a tu hija llorando porque en Navidades tú le dijiste que no le abrías la puerta de tu casa", comenzaba la colaboradora de 'Sálvame', cargando con dureza contra Juani.

Ella es la que utiliza a los tíos y no ellos a ella"

Pero aún tenía más, porque Mila sacó la conclusión de que, la actitud de la ex Miss España no es más que una consecuencia de cómo la trata su madre: "Probablemente todo esto es el resultado de lo que sucede. A mí lo que me indigna de tu hija es que coja la bandera de que los hombres, las mujeres… Ahí juegan todos y manipulan todos y ella es la que utiliza a los tíos y no ellos a ella".

La madre de María Jesús Ruiz en el plató de 'GH Dúo'. pinit telecinco.

Juani, que después de semanas asegurando no poder ir a ver a su nieta porque tiene problemas de espalda se sentaba por segunda vez en menos de una semana en el plató de 'GH Dúo', no le daba la réplica a Ximénez, pero sí se encaraba de nuevo con el que fuera su yerno, Julio Ruz, al que ha tomado por costumbre llamar "don expulsado".

"Jorge Javier, por favor, no permito que después de que haya sido expulsado por mal comportamiento que se atreva a hablar de mi hija", decía la madre de la concursante del 'reality'. Quien respondía era el propio Julio, con cuya paciencia también ha terminado: "A mí lo que tú me permitas o no me permitas me da exactamente igual porque tú has tenido a un maltratador metido en tu casa hasta hace seis días. Ya está bien".

Después de estos encontronazos, lo que no sabemos es si le quedarán ganas de seguir viniendo desde la localidad jienense de Andújar para defender a su hija que, como mínimo, se quedará una semana más en la casa de Guadalix de la Sierra.

Más noticias sobre María Jesús Ruiz...

- El comentario fuera de lugar de María Jesús Ruiz sobre Antonio Tejado

- Las fotos del tonteo de Antonio Tejado con María Jesús Ruiz

- ¿Ha masturbado María Jesús Ruiz a Antonio Tejado delante de sus compañeros de 'GH Dúo'?