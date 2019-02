28 feb 2019

Anoche se sentó en el plató de 'El Hormiguero' Mamen Mendizábal, presentadora de 'Más vale tarde'. Allí, hizo un reflexión sobre la crisis del periodismo y estableció una línea entre lo que, a su juicio, es periodismo y lo que no. Y sus palabras podrían levantar ampollas. Al menos, en el universo 'Sálvame', con quien se cebó de manera especial.

"No todo es periodismo. En el tema de los sucesos dicen que el periodismo comete excesos. 'Sálvame no es periodismo. O los programas que tratan la actualidad de una forma frívola no hacen periodismo", eran unas palabras con las que parecía estar de acuerdo Pablo Motos, que asentía con la cabeza.

'Sálvame no es periodismo"

Eso sí, suavizaba esta sentencia asegurando que, en la televisión, tienen cabida muchos tipos de formatos. "Ellos hacen televisión y la televisión es muchas cosas: entretenimiento, investigación, informativos...", manifestaba.

Lo cierto es que, el entretenimiento de 'Sálvame' le dobla en audiencia, cada tarde, al periodismo del programa de Mendizábal. Esperaremos a ver si le dan la réplica desde el plató de Telecinco, algo que Jorge Javier Vázquez suele hacer con bastante frecuencia ante las críticas que recibe el buque insignia de Telecinco.

