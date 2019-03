1 mar 2019

No es le primero que se suma a la moda de subir una foto de hace 10 años, con el hashtag #10yearschallenge, y compararla con una actual. Muchos 'celebrities' han querido demostrar a sus seguidores que sí han cambiado pero que están llenos de vitalidad. No obstante, las fotos que Pepe Rodríguez ha colgado en su cuenta de Instagram han llamado mucho la atención. ¿Por qué?

Para muchos de sus 'fans' no hay ninguna diferencia respecto a las dos fotos: han pasado diez años desde que se tomaron ambas fotografías y el chef y jurado de 'Masterchef' sigue prácticamente igual. Él escribía lo siguiente: "Aquí estoy dándolo todo en las redes sociales. Yo también me uno al #10yearschallenge que tan de moda está. Y es que está claro que soy como el buen vino... que mejoro con los años (aunque eso sí, la pose no la pierdo nunca)", bromeaba.

Sus seguidores no daban crédito a lo que estaban viendo y muchos de ellos no han dejado pasar la oportunidad de comentar las fotografías : "¿Pero cuál es la de 10 años atrás? Porque me tienes mareado mirando arrugas", "¿Cuál es el antes y el después? Porque te veo igualito", eran algunos de los comentarios que se podían leer.

Lo cierto es que en estos diez últimos años a Pepe Rodríguez no le ha ido nada mal. Su carrera se lanzó estrepitosamente cuando se convirtió en jurado de la primera edición de 'Masterchef', junto a Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. Esperemos que esta buena racha no termine.

