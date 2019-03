1 mar 2019

Mónica Naranjo sigue en plena renovación de su vida y su trabajo y conociéndose mejor que nunca en el terreno sexual. Según contó a Jorge Javier Vázquez, está preparada para contarlo TODO en 'Mónica y el sexo'. Pero también, para sincerarse sobre los peores pasos que tuvo que dar para estar como está ahora: el divorcio.

Mónica Naranjo contó ayer en 'El Hormiguero' cómo fueron los primeros días tras su separación de Oscar Tarruella. "Yo me separé en el mes de marzo. Los dos primeros meses pensé que moría de la pena, de la decepción. El tercer mes de repente me hice una capsulitis en la mano y dije 'aquí se acabó ya la pena' porque, o sea, estoy atrayendo cada movidón que no me mola nada", confesaba.

Pensé que me moría de pena" Mónica Naranjo

Y es que, como ella misma considera, las mentes negativas sólo atraen negatividad: "Cuando una persona está mal, atrae cosas malas y entonces hay que cambiar el chip. Y al final un día decides que no hemos venido aquí para sufrir. Hemos venido aquí para ser felices, ¡qué coño!", y el público se deshacía en aplausos. Decidió cambiar el chip y hacerlo con el mismo hilo que le había llevado hasta allí.

Aunque la decisión de la separación fue muy meditada y cordial, Mónica seguía teniendo sus deudas pendientes. El gran cambio de su vida fue el viaje que hizo a Japón, que lo tenía planeado desde su boda. Y aunque confesa que fue durísimo llegar una noche a su casa y verse sola y con la casa vacía, en esos momentos sabía que empezaba una nueva vida. "A día de hoy, ya no me acuerdo de él", y ¡menos mal!, porque te ha cambiado mucho la vida.

Más noticias sobre Mónica Naranjo

- Mónica Naranjo confiesa su bisexualidad

- Las emotivas palabras de Mónica Naranjo en recuerdo de su hermano

- Mónica Naranjo carga duramente contra 'OT': "Es un coñazo"