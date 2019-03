3 mar 2019

David Bisbal interpuso una demanda a Elena Tablada por las constantes fotografías que subía de su hija. Para proteger a la pequeña David quiere que se tomen medidas de protección a la menor. Sin contar los problemas que ha tenido Elena con la justicia por la denuncia del chofer de Bisbal por "tratarle como un perro".

Él mismo puso una foto suya con su hija pero con los ojos tapados para felicitarla su cumpleaños. Elena asegura que, al menos de momento, ella no ha recibido ninguna demanda. Sin embargo, cree que lo único que puede afectar a Ella, la hija de Bisbal y Elena Tablada, no son las fotografías que comparten en redes sociales.

"Sería antinatural no mostrar en redes sociales a mi hija porque es mi hija, la parte más importante que tengo", comentaba la expareja de David Bisbal en Viva la vida. Y asegura que "lo que más puede perjudicar a Ella es que haya este tipo de conflictos entre sus padres. Espero que no llegue". Al parecer Tablada intenta que las cosas entre ella y David se calmen y no tengan conflictos que puedan afectar a Ella.

Incluso ha llegado a desear que su relación con David vuelva a ser la misma que hace 8 años. ¿Es mucho pedir? "En todas las relaciones hay altos y bajos, me imagino que será como las relaciones de todos los padres separados. Confío en que volvamos a tener esa relación que hemos tenido desde hace 8 años".

Ella asegura que el tiempo pasa y las personas cambian. Aunque el chofer de David Bisbal, que le denunció por como trataba al artista no crea lo mismo. "He cambiado mucho. He cuidado mi mente y no tengo nada que ver con la niña que era. El tiempo pasa para todos", sentenciaba Elena Tablada.

Más información sobre Elena Tablada y David Bisbal

- David Bisbal demanda a su ex pareja, Elena Tablada

- Elena Tablada, ahogada por las deudas

- Los motivos de David Bisbal para demandar a Elena Tablada