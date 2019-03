4 mar 2019

Compartir en google plus

No ha sentado nada bien en el madridismoel romance entre Alba Carrillo y el portero Thibaut Courtois. Ya hay voces que se han alzado ante la debacle por los dos partidos que el club blanco ha perdido contra el Barcelona en la última semana. Entre ellas, la de Kiko Matamoros que, además, se metía con la relación llamando "feo" a la nueva pareja de la modelo.

Carrillo ha decidido no decir nada, pero la que no ha podido morderse la lengua ha sido su madre, Lucía Pariente, que no ha dudado en cargar con dureza contra el colaborador de 'Sálvame'. Porque si se ha caracterizado por algo desde que la conocimos, es por sacar las uñas por su hija.

Lo ha hecho colgando una foto en la que se puede leer la definición de "gilipollas esférico", que es lo que Pariente asegura que es el ex de Makoke. "Dícese de aquel que es gilipollas lo mires por donde lo mires", se puede leer a modo explicativo.

Por si fuera poco, Lucía añade unas palabras muy duras contra Kiko: "Te lo dije una vez y te lo repito. ERES GILIPOLLAS, a ver si @mediasetcom deja de mantenerte, no vales para nada, mierda de MORTADELO. Tú rama sale a ti, MATA DE MIERDA".

"Kiko eres un MIERDA, habla de tu hija -que tienes muuuuchísima plancha- y deja en paz a la mía", continúa antes de lanzarle unas preguntas: "¿No te fuiste? ¿No dijiste que tenías muchos sitios donde ir? ¿A trabajos de verdadera categoría?"

"Eres un ignorante, por eso eres tan osado. No hay nada más atrevido que la ignorancia @mediasetcom debería de empezar a pedir el certificado de estudios primarios", concluye Pariente, que ayer descargaba así toda su ira contra un Matamoros que, no nos cabe la menor duda, no tardará en darle la réplica.

Más noticias sobre la madre de Alba Carrillo...

- Confunden a la madre de Alba Carrillo con Cristina Cifuentes

- Alba Carrillo y su madre tendrán un 'reality' propio

- La madre de Alba Carrillo calienta el Deluxe: "El entorno de Feli son unos sinvergüenzas"