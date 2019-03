4 mar 2019

Fue una de las grandes estrellas de la pequeña pantalla de los años 90 gracias a su papel de Dylan en 'Sensación de vivir' y hoy, a los 52 años, el mundo llora su muerte. La vida de Luke Perry se ha apagado en el hospital de Los Ángeles donde permanecía ingresado desde hace casi una semana tras haber sufrido un infarto cerebral masivo.

El cerebro del actor no ha podido superar los daños derivados del accidente cerebrovascular -las sentidas palabras de su compañera Shannen Doherty- y, aunque los médicos le habían sedado con las esperanzas puestas en su recuperación, ha fallecido, tal y como informa la web 'TMZ'.

Perry, que reconoció que estaría unido a ese personaje que le dio la fama mundial "hasta el día que me muera", se marcha, efectivamente siendo Dylan, pero también con proyectos en la cartera, como la película que tenía pendiente rodar a las órdenes de Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Un Hollywood que hoy se queda sin uno de los primeros galanes adolescentes de la historia de le televisión a nivel plantario.

