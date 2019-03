4 mar 2019

Martí Galindo, conocido popularmente como el Señor Galindo por su participación en el programa 'Crónicas Marcianas', nos dejaba este fin de semana a los 81 años. La encargada de dar la noticia en las redes sociales, que no tardaba en propagarse, era Paz Padilla, que se despedía de él con una sentida dedicatoria en Instagram.

"Estoy muy triste. Martí Galindo era una de las personas más grandes que he conocido. Muy buen compañero, cariñoso, una persona como pocas hay. Hizo mi trabajo muy fácil. No te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas Todos te queríamos. Bon viatge amic, et recordaré sempre", eran las palabras de la humorista junto a una imagen de su amigo.

A pesar de que Martí comenzó a hacer teatro en los años 60, lo cierto es que siempre le recordaremos por ese personaje al que daba vida por las noches en el programa de 'late night' presentador por Xavier Sardá.

Una vez finalizado aquel programa de Telecinco, el señor Galindo desapareció de la primera fila del panorama español y tan solo volvimos a verle en un par de entrevistas. La última, en '¡Qué tiempo tan feliz!', el espacio de fin de semana de María Teresa Campos que dejó de emitirse hace un par de años.

