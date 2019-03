5 mar 2019

Volvimos a ver a Yurena en televisión gracias a 'GH Dúo'. Su concurso fue simpático y moderado pero tuvo la mala suerte de salir expulsada gracias a la audiencia. El resultado no era el esperado para ella y por eso, no pudo evitar llorar al llegar al plató. Pero eso ya es pasado para ella.

La cantante se encuentra ahora de bolo en bolo, promocionando 'En Carnaval', su nueva canción. Su última actuación se desarrolló el pasado fin de semana, viajó hasta Granada aunque no le fue tan bien como esperaba. La exconcursante se encontraba realmente mal, con más de 38 de fiebre y en un despiste, encima del escenario, sufrió una caída que, desafortunadamente, grabó un seguidor y que colgó en las redes sociales horas después.

Yurena hablaba al medio 'Jaleos' esa misma noche asegurando que no era su mejor noche: "Salí al escenario con más de 38 de fiebre. Estaba haciendo la coreografía de forma entregada, y no vi que había una parte que no tenía suelo y entonces me caí". La cantante lloró al instante y la gente ovacionó a la hija de Margarita Seisdedos.

"No se me escuchaba al hablar, no tenía ni voz por una infección de garganta y bronquios. Lloré de la impotencia y de la rabia por no poder actuar. El contrato se ha mantenido pese a que haya tenido que cancelar la actuación. A cambio, y para compensar, me hice fotos con toda la gente que me lo pedía", concluía.

Sin duda, una noche muy dura para Yurena que, tras salir de aquel lugar, se vió obligada a acudir al hospital, donde permaneció unas horas: "Me inyectaron suero y me han recetado antibióticos porque tengo la enfermedad de la traqueobronquitis. Lo pasé fatal".

