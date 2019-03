7 mar 2019

No conocíamos esta faceta de Anabel Pantoja. Se dio a conocer gracias a su tía, Isabel Pantoja y a su primo Kiko Rivera. Desde entonces, colabora en televisión y este año se ha visto con fuerzas para aceptar un reto con la ayuda de 'Sálvame', programa donde colabora. 'Plan Pantoja' es la sección que la ayudará a adelgazar todos esos kilos que tiene de más.

Contará con al ayuda de especialistas, entrenadores y psicólogos y gracias a ello hemos conocido una faceta desconocida de la 'influencer'. "Mi sueño es formar una familia. Quiero plantar el huevo de una vez. Estoy cansada de dar vueltas. Trabajo en Madrid, vivo en Sevilla y mi otra parte vive en Canarias. Yo quiero llegar a mi casa, ver a mi pareja, cenar con él".

Asegura que la familia que ha creado su primo Kiko Rivera e Irene Rosales le da envidia. Eso sí, envidia sana: "Tengo 32 años y me apetece. Cuando empecé con mi novio yo no quería porque acababa de salir de una pesadilla y me apetecía estar tranquila", confiesa. Esperemos que esta llamada a la maternidad no se le pase a Anabel Pantoja y pueda contarnos que próximamente se convertirá en madre primeriza.

