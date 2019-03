8 mar 2019

Arantxa Sánchez Vicario ha dado un paso más en el proceso de divorcio de Josep Santacana y ha puesto a la venta lo que llamaríamos la joya de la corona: un espléndido ático en la ciudad de Miami llamado Paraíso Bay.

Según ha podido saber 'Corazón', la tenista habría encargado a una de las inmobiliarias más importantes del sur de la Florida, Millón and Up Reallity Miami, para que lleve a cabo dicha venta. El Penthouse, como le llaman allí, es el más grande del complejo, puesto que se trataría de dos pisos –específicamente los PH 5201 y PH 5202– que en su momento la tenista unió, en un obra de reforma que podría haber costado alrededor de un millón de dólares.

La propiedad, que cuenta con un área de unos 410 metros, cinco habitaciones, cinco baños y un espacio que podría ser una mini oficina, está disponible en el mercado por 3, 25 millones dólares (2,8 millones de euros) y fue adquirida por la tenista en 2015. Y cuenta además con una piscina infinity común de 30 metros, servicio de bar, jacuzzi, dos pistas de tenis, gimnasio y un spa, ademas de unas espléndidas vistas a la bahía de Biscayne. El conjunto residencial es uno de los más lujosos de Miami y cuenta con ilustres propietarios como David Guetta o Venus Williams.

Con esta venta Arantxa se aseguraría un buen colchón económico. Aunque no deja de extrañar, puesto que la tenista y sus abogados en el ultimo año no dejan de proclamar su estrechez económica. Este piso formaría parte de una de las pocas sociedades que poseía la tenista en solitario, puesto que fuentes cercanas a Josep Santacana declaran que el empresario no tendría nada que ver con esta venta.

De momento Arantxa sigue viviendo en régimen de alquiler en un piso en Brikell Av, en el distrito financiero de Miami. Según el entono de Santacana este estaría pasándole desde hace más de un año alrededor de 5.000 euros mensuales para pagar los seguros del coche, médicos, el colegio y la luz de la casa, y no 300 dólares como afirmó en Viva la Vida el abogado de Arantxa.

Últimas novedades judiciales

Entre tanto el pasado lunes. 4 de marzo se llevó a cabo la primera vista para ejecutar el divorcio. A pesar de que los abogados de la tenista insistían en que debía llevarse a cabo en Miami, el Juzgado número 2 de Esplugues, en Barcelona, ratificó hasta en tres ocasiones que España era el lugar para llevar a cabo este proceso, algo que nos confirman fuentes cercanas a Santacana.

Josep Santacana en el juzgado catalán hace unos días.

En cuanto a la custodia de los dos hijos de la pareja, a pesar de que siempre se ha publicado que Santacana no quería ver a los niños, lo cierto es que el empresario pudo acreditar en corte que había intentado, al menos, en un centenar ocasiones, ponerse en contacto con la madre y había sido imposible. La jueza pidió que llegaran a un acuerdo a través de un coordinador parental, quien poco a poco ha ido marcando los tiempos de visitas.

En estos momentos hay un acuerdo provisional y confidencial de Timesharing –tiempo compartido– por ambas partes, en el que Josep Santacana tiene derecho a ver sus hijos cada miércoles, con derecho a pernoctar con ellos y un fin de semana alterno. Lo que faltaría para que el acuerdo sea firme es que la jueza de Miami conceda al empresario un día más a la semana. El pasado jueves 7 de marzo se llevó a cabo una vista para establecer la pensión de alimentos que cada uno debe asumir y para decidir si, finalmente, se le concede al padre el día extra que solicita.

La cantidad de dinero que tendrá que abonar cada uno de los padres dependerá de los ingresos económicos que hayan podido justificar y presentar en días pasados ante la Corte de Miami. A pesar de que consta que el empresario ha presentado sus cuentas ante el juez, según los abogados de Arantxa en Miami, lo que aún no parece haber hecho es presentar los movimientos que realizó con los activos de las empresas de Arantxa que él manejaba, algo que desde el principio de este proceso han pedido los letrados de la tenista.

Este miércoles aparecían en una revista unas fotografías de la pareja celebrando el cumpleaños de su hija, que según ha podido saber este medio habrían sido tomadas en una fiesta el pasado 2 de marzo. Días antes, el mismo día que cumplía años la niña, la pareja también se habría reunido para cenar con sus hijos en un céntrico restaurante de la ciudad.

Lo cierto es que las instantáneas habrían sido, según cuenta una fuente cercana a la pareja, facilitadas a los medios por el propio Santacana, para demostrar que no es verdad que la relación entre ambos sea mala. "Estaba harto de mentiras y por eso quiso demostrar que sí que veía a sus hijos y que la relación entre ambos no era tan mala". Algo que choca con las declaraciones del entono de la tenista, que sigue insistiendo en que solo se hablan a través de abogados. ¿Quién dice la verdad? Solo el tiempo pondrá a cada uno en su lugar.

