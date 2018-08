17 ago 2018

"¿Se nos ha olvidado lo que significaba, en los años 80, decir familia Sánchez Vicario?". La pregunta la lanzaba, en el capítulo de 'Lazos de Sangre' emitido este último jueves por TVE, Coral Bistuer, amiga de Arantxa, campeona olímpica y conocedora del esfuerzo y sacrificio que cuesta llegar –y mantenerse– a lo más alto de la elite del deporte.

Y la cuestión cobra una importancia capital en la actualidad cuando, en pleno divorcio de Josep Santacana, la mujer detrás de la leyenda trata de recoger todos los pedazos en los que saltó su relación familiar para restablecer la buena sintonía. Un ejercicio durante el que, en numerosas ocasiones, habrá pensado aquello de "qué razón tenían mis padres". Porque no hay que olvidar que a Emilio Sánchez, a Marisa Vicario y sus hermanos, Emilio y Javier, nunca les gustó el empresario.

A día de hoy, su representante legal, Maurice Jay Kutner, asegura que Arantxa "no tiene nada a su nombre". Algo que los analistas ponen en tela de juicio basándose en la estimación de la fortuna que habría amasado durante su carrera deportiva: entre 40 y 45 millones de euros de los que, en la actualidad, parece no haber ni rastro por una mala gestión. O por el enésimo engaño al que habría sido sometida una mujer que vivió por y para el tenis, hasta su retirada en 2002.

Trauma

Pero, ¿cómo empezó a forjarse la mejor jugadora de todos los tiempos? Su madre asegura que, tanto a ella como a sus hermanos, se les apuntó a tenis para que estuviesen ocupados tras las clases. Con el tiempo, se dieron cuenta del potencial de una niña que, como ella misma reveló hace tiempo, lo primero que dijo fue "'aqueta'". En 1985, con 14 años, se despidió de su familia rumbo a Marbella para comenzar su carrera. Allí, pasó largos ratos de soledad. Hasta el punto de tratar fugarse de la escuela de tenis robando la moto del cocinero, el único que hablaba español en todo el complejo deportivo. Según un médico forense que analiza los gestos de Sánchez Vicario, su actitud era la de alguien que tenía fuertes carencias afectivas. Las mismas que suplía con peluches y muñecos. Hasta el punto de confesar en alguna ocasión que su Bugs Bunny de trapo, le contestaba.

Arantxa, hasta bastante mayor, siempre ha sido muy ingenua, muy niña

"Arantxa, hasta bastante mayor, siempre ha sido muy ingenua, muy niña. Toda esa fuerza que tenía en la pista luego, en la vida real, era una persona frágil", asegura la periodista María Escario en el documental. Puede que este sea el meollo de la cuestión de todo lo que ha sufrido Arantxa fuera de esa tierra batida en la que se revolcó en 1989, en Roland Garros, tras ganar nada menos que a Steffi Graf. La debilidad de alguien que tuvo una "adolescencia arrebatada por el tenis", como apunta Escario.

La ruptura

Así las cosas, y tras un matrimonio fallido con Joan Vehils –el hombre que sí gustaba a sus padres para su hija, pero con el que no terminó de ser feliz– y la aparición de Josep en su vida, en 2012 presentó sus memorias. El título, ese grito que hoy se identifica con Rafa Nadal, pero que tiene en Arantxa a su 'fundadora': "¡Vamos!". Aquella rueda de prensa, en la que dijo ser libre y dedicó duras palabras a su familia, supuso el principio del fin. Alberto Cerdán, su peluquero y el hombre al que recurrió en busca de una feminidad que no tenía cuando saltaba a jugar, asegura que aquellos asuntos "tenían que haber quedado en la intimidad". Porque su familia respondió con un duro comunicado en el que aseveraban haber "fracasado con ella".

«Arantxa, a solas, se arrepiente de no haberse despedido de su padre», reflexiona alguien que la conoce bien como es su amiga Mónica Pont. Una idea a la que se suma Bistuer: "Está delgada, demacrada, sufriendo cosas a las que no está acostumbrada". Es tarde para arreglar las desavenencias con su padre, fallecido en febrero de 2016 –en la memoria queda su relato del encontronazo con su familia en el tanatorio–, pero no para que esa saga a la que tanto debe el tenis y el deporte español, vuelva a ser aquella de la que se hablaba con orgullo en este país en esos lejanos años 80.

