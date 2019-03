8 mar 2019

La ex concursante de 'GH VIP', Aurah Ruiz se ha sincerado ante las cámaras y ha contestado a las preguntas de sus seguidores. Entre ellas, obviamente, había preguntas que iban dedicadas a Jesé Rodríguez y a su hijo.

Además de contar en exclusiva el aborto que no había mencionado nunca, también admitió que Jesé se merece un perdón y su hijo otra oportunidad. "La historia es que yo antes de mi hijo me quedé embarazada y lo perdí, del padre de mi hijo. Tenía un embarazo extrauterino. Al mes fue cuando dije "creo que no quiero ser madre" me quedé embarazada. Él estaba muy contento y yo estaba muy asustada y al final tenía motivos para estarlo.", comentaba Aurah contestando a la pregunta de si su hijo había sido deseado o no.

Ella con su familia más cercana, madre, padre, mujer de su padre etc. sí que se lleva, pero con sus tías y primas, no. No le gustaría que su hijo Nyan pasase por lo mismo: "Me duele que no tenga la presencia de un padre porque directamente él no quiere". Sin embargo, aunque los enfrentamientos con Jesé parezcan que no tienen fin, Aurah está dispuesta a firmar la paz: "Perdonaría a Jesé a veces hay que perdonar para sentirse uno mismo liberada y lo que cuenta es mi hijo y creo que sería muy bueno para todo".

Su mayor deseo es poder cambiar la salud de su hijo por una de verdad y, ahora, reconoce que el dinero es más importante que nunca. Hay que verse en una situación como la de Aurah para saber lo que condiciona. "El dinero no ha sido tan importante para mí hasta después de nacer mi hijo. Ahora lo considero bastante importante para poder atender a mi hijo en las condiciones que sean adecuadas y mejores para su enfermedad".

