8 mar 2019

El juzgado de Instrucción de la localidad de Alcobendas (Madrid) ha recibido esta semana una mediática visita. Alessandro Lequio y su mujer, María Palacios, acudieron a la vista por la demanda conjunta que interpusieron hace un tiempo contra Olvido Hormigos.

La pareja ha acudido a la justicia porque entienden que la expolítica y colaboradora televisiva podría haber incurrido en una lesión a su honor con las declaraciones vertidas en un programa de televisión y posteriormente en una revista en las que relataba una supuesta aventura con Lequio.

La historia parte de hace casi tres años, cuando durante el verano de 2016 comenzó a hablarse de una presunta infidelidad de Lequio con Hormigos que situaban tres años antes, en 2013. Fue entonces cuando la exconcejal del Partido Popular acudió a Sálvame Deluxe para airear los detalles de esa supuesta aventura que, según ella, había durado varias semanas.

Entonces Lequio negaba la mayor. El escándalo televisivo pilló al conde y a su mujer en la recta final del embarazo: estaban a punto de ser padres de la pequeña Ginevra Ena.

Alessandro aseguraba entonces que aún no había tomado cartas en el asunto, pero que él no anunciaba públicamente sus actuaciones judiciales, simplemente lo dejaba en manos de los abogados. "Siempre he ridiculizado a esos que salen y hablan de sus abogados. Yo no anuncio las demandas, las pongo. No he puesto demandas, pero si lo hago, todo el mundo se va a enterar". Y vaya si era cierto. Unos meses después, Lequio y Palacios demandaron a la exedil. Le pedían 120.000 euros por lo que consideran lesiones a su honor.

Sin acuerdo

Las demandas prosperaron en el juzgado de Alcobendas dando lugar a la vista que se produjo esta semana. Y allí se personaron las partes. De un lado, Lequio y María Palacios, haciendo frente común ante un asunto que convirtió en agridulce el que debía haber sido uno de los mejores momentos de su vida.

Del otro, solo Cynthia Ruiz, abogada de Olvido Hormigos. La letrada, que no hizo declaraciones a la entrada o la salida, acudió sola ante el juez, ya que su cliente prefirió ausentarse del juicio en el que se analizan sus declaraciones. Unas palabras que le han traído complicaciones, pero de las que, sin embargo, no se ha retractado, al menos hasta el momento. ¿Quién tiene razón en toda esta historia? Parece que será el juez quien tenga la última palabra.

