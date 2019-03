9 mar 2019

De momento, lo único que tiene es el anillo de compromiso. Aunque Feliciano López le pidió que se casara con él la pasada Navidad, a día de hoy la pareja sigue sin fecha ni lugar para celebrar su unión.

Ahora, todos los preparativos que hay en marcha son para la boda de su futuro cuñado, el hermano del tenista, que dará el ‘sí, quiero’ este verano. Después se pondrán manos a la obra junto a la 'wedding planner' que ya han contratado.

Corazón ¿No cree que es muy joven para haber aceptado el compromiso con el tenista Feliciano López?

Sandra Gago No. Cuando estás a gusto con una persona y te conoces lo suficiente, es el paso más normal en la relación.

C. ¿Y no le asustaba que su pareja viniera de un matrimonio fracasado y un divorcio muy complicado con su exmujer, Alba Carrillo?

S. G. Tengo muy claro que hay que vivir el momento. Si estás enamorado, feliz y quieres dar ese paso, lo haces con los ojos cerrados. Y así fue.

C. ¿Cómo fue esa petición?

S. G. Tan íntima y tan personal que no se lo he comentado ni siquiera a mis amigas. Es algo que prefiero guardarme para nosotros. Tampoco puedo comentar qué vestido llevaré salvo que será de líneas sencillas. He estado mirando algunos diseños junto a mi madre y amigas, pero aún tengo que decidir. Queremos que nuestra boda sea un día muy especial y que lo disfruten nuestros amigos y familias, independientemente de que sea una ceremonia civil. Nuestro problema es que pasamos muy poco tiempo en Madrid y cuadrar nuestras agendas no es tan sencillo, así como la de nuestra gente. Por eso tengo una 'wedding planner' que nos está ayudando en muchas cosas.

C. ¿Quieren tener hijos pronto?

S. G. De momento, vamos a vivir este año con ilusión y disfrutar de nuestra boda y el viaje que haremos.

C. Con 23 años, ¿piensa que está renunciando a muchas cosas?

S. G. No estoy renunciando a nada. Cuando te casas no renuncias a nada. Es otra etapa con experiencias diferentes.

C. ¿Su familia no le dice nada?

S. G. Mis padres, como cualquiera, están felices de verme feliz. Mis padres han conectado con él desde el minuto uno.

No me casaría con Feliciano si desconfiara de él"

C. Hoy, llega al volante del nuevo Evoque. ¿Le gusta conducir por Madrid?

S. G. Del Evoque, además de la estética, la conducción y la seguridad, me encanta que sea híbrido y tenga la etiqueta Eco.

C. ¿Este anillo que lleva es el de pedida?

S. G. Sí, no es de ninguna firma. Es un anillo que lo ha diseñado Feli con la ayuda de un gemólogo.

C. Igual que Ana Boyer con Verdasco, ha optado por seguir a su novio a casi todos los torneos donde juega.

S. G. Lo hago porque me puedo organizar, ya que no tengo trabajo o exámenes. Voy con él porque nos gusta estar juntos.

C. A las mujeres de los deportistas se les tacha de mujeres florero...

S. G. Yo no me siento así. Creo que todas las mujeres de deportistas son independientes. No creo que Feli me pidiera que dejara de trabajar, sabe lo que me gusta.

C. Se dice que Feliciano piensa en la retirada y ocuparse del Master de Madrid.

S. G. No lo sé ni yo, y creo que él tampoco, porque eso se va viendo.

Sandra Gago frente al nuevo Range Rover. pinit D.R.

C. ¿Qué le aporta a usted Feliciano?

S. G. Tranquilidad, me divierte mucho, me hace feliz y me mima mucho. Me lleva hasta el zumo a la cama cada mañana. Lo que me ha seducido de Feliciano es lo natural y sencillo que es, y por supuesto, su físico. Nos conocimos en París por unos amigos en común y fue un flechazo.

C. ¿La diferencia de edad no le importa?

S. G. Nunca le he dado importancia a que nos llevemos catorce años.

C. De todas formas, Feliciano tiene fama de mujeriego.

S. G. Si desconfiara no me casaría. Nunca me ha dado motivos. Confio ciegamente en él. Me fío de la persona que conozco, no de lo que dicen los medios.

C. ¿Le ha sorprendido el noviazgo de Alba con el portero del Real Madrid?

S. G. Me he enterado al llegar. Yo a Alba no la conozco ni he coincidido nunca con ella.

C. ¿Se casarán en régimen de separación de bienes?

S. G. Creo que ese dato es muy personal.

Más noticias sobre Sandra Gago...

- El 'zasca' de Sandra Gago a Alba Carrillo

- Feliciano López y Sandra Gago se casan

- Así es Sandra Gago, la modelo con la que Feliciano López olvida a Alba Carrillo