12 ene 2019

La guerra entre Alba Carrillo y Sandra Gago es silenciosa, pero no pasa desapercibida. Tras conocerse la noticia de la boda entre Feliciano López y la modelo, la exmujer del tenista, muy dada a lanzar indirectas, escribió un enigmático mensaje que, como ella misma afirma, "a buen entendedor...".

Poco después Sandra Gago ha compartido una imagen en la que el mensaje escrito es claro: "La edad solo es importante si eres un queso o un vino". Muchos han visto en esa frase una respuesta a las palabras de Alba Carrillo cuando comenzó la relación entre el tenista y Sandra: "Qué mona y qué pena. ¿Por qué no coge una mujer hecha y derecha? Nos cogen, como Fonsi me cogió a mí, con 22 añitos, cuando no tienes experiencia, estás empezando a vivir y eres manipulable", afirmó.

Si algo tiene claro Sandra Gago es que no va a permitir que Alba Carrillo se interponga en su relación, tampoco que hablen de la diferencia de edad que le separa de su futuro marido (14 años), porque como ella misma ha demostrado, para el amor no hay edad.

