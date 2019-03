10 mar 2019

Shaila Dúrcal ha concedido su primera entrevista tras el misterioso accidente que sufrió hace casi un año. Ha sido en el programa presentado por Emma García, 'Viva la vida'.

La cantante, que vive entre México y Estados Unidos junto a su marido Dorio, ha regresado a España de visita. Ha sido durante dicha entrevista cuando Shaila se mostró incómoda tras la pregunta de la presentadora. "Nos has tenido muy preocupados", ha afirmado Emma García. "Gracias por estar todos pendientes de mí", respondió.

Pero, a día de hoy, sigue siendo un misterio lo que ocurrió realmente, solo sabemos el resultado. "Lo compartí con mis seguidores desde el fondo de mi corazón. Eran las cinco de la mañana, me desperté, y todo era aún un poco surrealista para mí... No sé, me nació y quise compartirlo", afirmó de ese complicado momento.

Fue entonces cuando Emma García verbalizó la pregunta que todo el mundo se hace desde que saltó la noticia. Pero ella, esquiva y tapándose la mano mutilada, respondió sin entrar en detalles: "Perdí un trocito de mi dedo, pero no pasa nada".

"No me gusta hablar del tema. La verdad, fue una estupidez mía y para qué, ya tengo que vivir yo con ello. No me apetece hablar de ello, pero lo importante es que podría haber sido peor", respondió cuando la presentadora le preguntó si en ese momento estaba cortando algo con un cuchillo.

Más noticias sobre Shaila Dúrcal...

- La foto que muestra las secuelas que le dejó a Shaila Dúrcal el accidente del pasado verano

- Shaila Dúrcal muestra las imágenes de su dedo amputado

- Shaila Dúrcal reaparece en concierto tras su accidente