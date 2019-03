11 mar 2019

Los concursantes de 'GH Dúo' llevan dos meses encerrados en cuatro paredes. Quizás sea eso lo que les está haciendo perder cada vez más en a menudo la cabeza. Ya no solo discuten los 'celebrities' que no forman un equipo sino que ya, hasta las personas menos inesperadas, han tenido un rifirafe.

Hablamos de Kiko Rivera e Irene Rosales y es que el motivo de sus discusiones tiene un nombre y es el de Antonio Tejado: él es el culpable de que la pareja más consolidada dentro de la casa también haya tenido sus más y sus menos. Su última discusión fue por Kiko Rivera que, bromeando, prometió a Antonio Tejado que la próxima vez que ganase el privilegio de poder disfrutar una noche de la 'suite', le iba a llevar a él. Algo que no gustó nada a la madre de sus dos hijas.

Pero parece que Kiko Rivera no ha aprendido la lección y ha vuelto a liarla muy gorda, aunque de esto su mujer todavía no haya sido consciente. La intensidad es una de las características principales de Antonio Tejado y como tal, el colaborador de 'Sálvame' no dudó en preguntar a su "hermano y primo", si su mujer le habría puesto en la palestra para salir expulsado el próximo jueves.

El 'DJ' no dudó ni un segundo en responder: "Ni lo dudes, seguro", confesaba. Una afirmación que más bien podría calificarse como una traición en toda regla a su mujer. Y es que la pareja cada vez está más separada: Irene Rosales quiere fuera a Antonio Tejado y Kiko asegura que es uno de sus apoyos fundamentales dentro de la casa. ¿Seremos testigos de un nuevo enfrentamiento dentro de la casa de 'GH Dúo'?

