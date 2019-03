8 mar 2019

Ni que su amiga Belén Esteban echara el resto pidiendo a sus seguidores que expulsaran a María Jesús Ruiz le valió a Ylenia Padilla para derrotar a su enemiga máxima en 'GH Dúo'. La de Benidorm se convirtió anoche en la octava concursante en abandonar la casa de Guadalix de la Sierra y enfrentarse a las preguntas de Jorge Javier Vázquez en plató.

Antes, hubo tensión. Ella y María Jesús no se soportan. Y que Ylenia se liara con Antonio Tejado, con quien la modelo ha tenido una historia en el 'reality', la noche anterior, no ayudó para limar asperezas y que la despedida se diera en términos cordiales. El "en el fondo me da pena" de María Jesús tras la salida de Ylenia sonó más a ironía que a otra cosa...

Claro, que antes de conocer la decisión final, el programa les puso un vídeo de sus momentos dentro de la casa y Padilla dijo de su contrincante que era "una contracción en sí misma", y lo remató llamándola "cínica y falsa". Vamos, que si hay dos ex gran hermanas que no van a quedar a tomar café en el futuro, son ellas.

Nada más saberse expulsada, Ylenia, con la claridad que la caracteriza, manifestó sus intenciones para esa noche: "Solo quiero follar y ver a mi perro". A juzgar por el chupetón que le había dejado a Tejado la noche anterior en el cuello, nos creemos que tuviera una necesidad real de satisfacer sus instintos más primarios.

He intentado contenerme, pero me pone histérica la falsedad de María Jesús"

"He intentado contenerme, pero me pone histérica la falsedad de María Jesús. No sé, tiene un pacto con el diablo esa mujer, porque con todo lo que hace...", decía Ylenia refiriéndose a la cantidad de veces que se ha salvado estando nominada. Quizás sea el resto de la casa quien deba cuestionarse qué hacen mal para que no salga. Ya lo dijo Kiko Rivera: le están dando el protagonismo que necesita para continuar.

Tampoco será la semana que viene cuando salga, porque no está en la lista de nominados. Quienes se juegan su continuidad son Carolina Sobe, Juan Miguel y Antonio Tejado.

Más noticias sobre Ylenia Padilla...

- Ylenia Padilla revela el motivo por el que ha entrado en 'GH Dúo'

- Ylenia Padilla se arrepiente de su pasado: "Mis mayores errores están grabados"

- El pasado oscuro de Ylenia Padilla: alcohol, drogas y peleas