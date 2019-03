11 mar 2019

Si hay una famosa española que se abre ante sus seguidores y nos muestra su día a día, pero también aspectos de su pasado, esa es Soraya Arnelas. En esta ocasión, es precisamente algo que le pasó de niña lo que ha querido compartir con sus 'followers'. Un capítulo dramático de cuando era una niña y, como ella misma dice, volvió a nacer.

Lo ha hecho mostrando unos papeles que ha encontrado de un ingreso hospitalario. "El día que volví a nacer", titula su relato la extremeña, que continúa: "Subo esta foto que añadí a las historias y me habéis preguntado muchos por el tema de la muerte súbita. Que es justo lo que me paso con cuatro años, y gracias a mi madre que me despertó pude salvarme".

"Estaba en el pueblo estos días y mirando entre fotos aparecieron estos papeles del médico. Me puse a leer y esto es lo que decía: 'Paciente que refiere su madre esta mañana al levantarla la encuentra con cianosis de labios (creo que es lo que pone), con mirada fuerte al infinito, con saliva espesa en boca,con pérdida de conocimiento, hipotermia...'", explica la cantante.

"Mi madre me dice que salió a la calle conmigo en brazos pidiendo auxilio, uno de mis vecinos nos llevó al ambulatorio. Mis padres no tenían coche. Rápidamente me montaron en una ambulancia y me llevaron al hospital de Cáceres, a 100 kilómetros. Allí me hicieron pruebas neurologicas, y jamas nunca supieron que es lo que había pasado", prosigue contando ese episodio dramático de su vida.

Y concluye: "En estos años he leído que podría haber sido un cuadro de epilepsia mientras estaba dormida, pero en los resultados médicos nunca salió nada. Ese día gracias a mis padres, al vecino que me llevo en su coche y a los médicos me salvé".

