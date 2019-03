12 mar 2019

Alba Carrillo se ha quedado sin trabajo en el programa 'Ya es mediodía'. No es una medida zanjada, pero la causa de su ausencia es muy grave. Su madre dedicó unas duras palabras al responsable de la cadena, Paolo Vasile, y esto no ha gustado a nadie.

"¿12 meses 12 QUÉ...? Señor Vasile, en su cadena mienten acosan y denigran, ¿tiene usted hijas? Porque nietas si sé que tiene. Usted peina canas igual que yo. No mienta y no engañe. Jolin con las pizarritas. Hechos son amores y no buenas razones. VERGÜENZA POR TODOS/AS LOS/AS QUE PONGÁIS QUE DEJE EL TRABAJO. Eso no soluciona el problema, esto es social", escribía su madre en un post en Instagram.

Alba, que no sale de una para entrar en otra, va a tener que hacer frente a esta delicada situación sola. Hace unos días hablaba de una ilusión única con Thibaut Courtois. Se enfrentó incluso con la ex del futbolista que le insinuó que no iba a ser la excepción de la regla de Courtois. Y así fue.

Él mismo salió a aclarar que Alba y él ni son novios ni van a hacerlo. ¿Estuvo influenciado por su afición? Alba Carrillo recibió en su perfil de Instagram una lluvia de críticas y culpas de la situación por la que pasaba el futbolista y su equipo. ¿Cómo puede influir la presentadora en algo así? Que le pregunten a los seguidores de él que lo tienen muy claro. De momento, Alba Carrillo abandona las redes sociales por el acoso sufrido y vuelve a perder la ilusión con otro chico que no le ha correspondido.

Este lunes iba a participar en el programa 'Ya es mediodía', pero su presencia se desconvocó. Según anuncia JALEOS, las palabras de su madre tienen serias repercusiones para Alba. La medida es provisional, pero podría ser el fin de su carrera en el programa y un gran disgusto para Alba que no pasa su mejor momento.

