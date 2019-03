12 mar 2019

La participación en 'GH Dúo' de Kiko Rivera e Irene Rosales está sirviendo para que ambos se abran ante la audiencia. La modelo está aprovechando esta oportunidad para que la veamos como algo más que la 'mujer de' y ha sido ella quien se ha confesado y ha revelado los momentos más duros que han pasado juntos al margen del proceso de desintoxicación de Kiko.

Nos referimos a lo relativo a los apuros económicos que han padecido. Los mismos que les han llevado a entrar en el 'reality' para hacer un dinero que les sirva para saldar las deudas que aún les quedan con Hacienda y poder vivir con mayor tranquilidad, sin pedir ayuda.

Porque ella ha confesado que, en algunos momentos, han tenido que echar mano de la familia para poder hacer frente a los gastos del día a día. "Yo he tenido que dar este paso sí o sí de tener que entrar porque no me quedaba otra. Yo estoy empezando desde cero en todos los aspectos", le contaba a su compañera Carolina Sobe.

"Tuve que sentarme a hablar con mi madre y decirle que no me quedaba otra. Le dije que o daba ese pasito o arruinaba mi vida y de la de mis hijas por las deudas de Hacienda", añadía al respecto sobre los motivos que le han llevado a exponerse ante el público y entrar en la casa de Guadalix de la Sierra.

Le explicaba que había meses que en casa solo entraban 300 euros y que se vieron en la necesidad de pedir ayuda. "Cuando empecé con Kiko estaba trabajando en un bar y ganaba 6 euros la hora. Hay días que te ganas 50, otro día 70 y otro día 80 con suerte", relataba a Carolina, añadiendo: "Íbamos a cenar a un sitio y pensaba que lo que estaba costando esa cena es lo que me cuesta a mí el día trabajar".

