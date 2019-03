12 mar 2019

El pasado fin de semana, Shaila Dúrcal se sentaba en 'Vva la vida', donde evitaba todo tipo de preguntas sobre el que era el gran tema, pero el que le incomodaba: ese accidente, sufrido el pasado verano, tras el que perdió parte de uno de sus dedos de una mano. Sin embargo, el tema de conversación ha sido otro: el de su aumento de peso.

La cantante aparecía con un aspecto cambiado, tras haber ganado unos kilos. Una imagen que ha sido objeto de comentarios en los medios de comunicación y en las redes sociales y que ha provocado que se busque una explicación que ella misma ya había dado hace unos meses.

No tiene nada que ver con un cambio de hábitos directos por el accidente, sino que la artista ha dejado de fumar. Algo que ya había revelado en sus redes sociales, compartiendo con sus 'followers', pero parece que, ahora, tras aparecer en la televisión, ha vuelto a estar en boca de todos.

Sobre el accidente, ese que parece no sabemo nunca cómo sucedió, aseguraba: "No me gusta hablar del tema. La verdad, fue una estupidez mía y para qué, ya tengo que vivir yo con ello. No me apetece hablar de ello, pero lo importante es que podría haber sido peor".

Con esos nos quedamos, con que podía haver sido peor y Shaila vuelve a ser la que era y así lo demostró, una vez más, en una entrevista.

