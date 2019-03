13 mar 2019

Cuando crees que ya lo has visto todo, Antonio Tejado y María Jesús Ruiz vuelven a tontear dentro de 'GH Dúo'. De hecho, el mismísimo Antonio comentó la escena con sus compañeros reconociendo que él no entendía nada de lo que había pasado. ¿Le estará perdonando María Jesús?

Al principio el tonteo fue más sutil y disimulado, pero luego llegaron a recordarse que había una apuesta pendiente. Eso sí, María Jesús no desperdiciaba ni una oportunidad para lanzarle pullas a Antonio que no entró al trapo ni una sola vez.

"Pero si tú te enrollas con una farola", le decía María Jesús y Antonio le contestaba "¿Tú te apellidas farola?". "No, pero me lo han dicho en maquillaje y peluquería", le contestaba María Jesús. Mientras, los concursantes cruzados de brazos y con los ojos bien abiertos abucheando o aplaudiendo las intervenciones de cada uno de ellos.

"No seré yo quien le debe una cena de más de 500€ a alguien. No seré yo quien tiene una deuda con alguien de esta mesa.", le decía Antonio y María Jesús aprovechaba su momento para meterse con él: "¿Eras tú el que me iba a demandar a mí?"; "Igual si la cena es muy buena, me retracto.", le contestaba Antonio. Además, entre los "no te has visto en otra en tu vida" y "te lo has comido todo, no sabía que te cabía tanto" de ambos, el tema se calentaba. Tanto que Antonio se fue al Súper a reflexionar sobre su relación con María Jesús.

"Tú en la gala dices que tienes un día entero para decir argumentos negativos o por los que quieres que me vaya y de justicia. Y hoy un tonteo, un te pincho, te pico… Tan malamente no lo habré hecho. Tanto no me odiará o no lo entiendo.", decía en el confesionario, mientras fuera le comentaba a sus compañeros: "Hoy ha habido un par de destapes ahí. Ella ha ido a jugar a un juego al que ya no hay que jugar".

