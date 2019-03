13 mar 2019

Faltan tan solo unos meses para que 'Supervivientes 2019' comience de nuevo su andadura en los Cayos Cochinos. Por el momento, se desconoce la fecha concreta en la que comenzará esta aventura pero las ganas de los telespectadores se palpa en el ambiente.

La productora del programa ya ha dado alguna pista de algunos de los concursantes que podrían participarán este año. Omar Montes, expareja de Chabelita, ha sido el primer 'celebritie' confirmado por el programa, sin olvidar a Alejandro Albalá, que se ganó una plaza tras participar como concursante del futuro el año pasado. Otros nombres han salido a la palestra como el de Chelo García Cortés, Cristina Puyol, actual pareja sentimental de Kiko Matamoros o Colate.

Según ha informado el medio 'Jaleos', Dakota Tarraga podría participar en la nueva edición de 'Supervivientes 2019'. Quizás su nombre no le suene de mucho pero estamos seguros de que alguna frase de su repertorio ha oído alguna vez. "Me pica la nariz y eso significa movida", "De la cárcel se sale, del cementerio no", eran algunas de las frases míticas que se han convertido en viral en las redes sociales.

"Si Dakota bebe alcohol se convierte en un auténtico demonio. Está vetada en la mayoría de los bares de su ciudad por sus pelas. Cree que sus padres deben ser sus esclavos, si no cumplen sus órdenes, destroza todo lo que tiene alrededor", era la presentación de Dakota en 'hermano Mayor'.

