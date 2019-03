13 mar 2019

Compartir en google plus

Nunca hubiéramos imaginado que esto pasaría pero Pablo Alborán y Agoney, concursante de 'Operación Triunfo 2017', podrían ser perfectamente la misma persona. Como leen. Unas fotografías de ambos posando de la misma manera ha provocado que la red social Twitter buscara más y más parecidos de ambos.

Ambos cantantes posan exactamente de la misma manera y los seguidores de ambos no han evitado pensar si realmente son coincidencias o ¿alguien se copia de alguien? Lo que es inevitable pensar es que ambos podrían pasar perfectamente pro el doble del otro, al menos posando para la cámara.

Existen al rededor de 19 fotografías en las que ambos posan completamente igual. Ha sido tal la sorpresa que incluso el propio Agoney le preguntaba a Pablo Alborán, a través de Twitter, lo siguiente: "No serás tu un hermano mayor o algo así, no?". Por el momento, el malagueño no ha contestado pero estamos seguros de que tarde o temprano lo hará.

Más noticias sobre Pablo Alborán

- La respuesta viral de Pablo Alborán a un fan que le acusó de hacer 'playback'

- Pablo Alborán explica por qué desapareció dos años

- Pablo Alborán: "El Grammy sería un sueño cumplido"