14 mar 2019

En 2011, Kiko Matamoros advertía públicamente de un problema de salud que, ahora, se le ha agravado y tiene a toda su familia preocupada. Se trata de ese glaucoma que le habían detectado un par de años atrás y que, ahora, le está dejando ciego.

Segú la revista 'Lecturas', el colaborador de 'Sálvame' ya no ve absolutamente nada por el ojo derecho y, por el ojo izquierdo ha perdido buena parte de la visión, aunque los médicos se muestran satisfechos porque el nervio óptimo de este segundo aún sigue funcionando.

La mencionada publicación ha hablado con el entorno de Kiko, quienes aseguran que no se cuida y no sigue las recomendaciones de los médicos. Por ejemplo, que deje de fumar, algo por lo que no parece estar por la labor. Parece que su única preocupación es poder seguir teniendo algo de visión para leer, algo con lo que cuenta.

Aunque parece que se ha visto obligado a poner un poco de sosiego en su elevado ritmo de vida: menos actos públicos y algo más de casa y reposo. ¿Irá está semana a darnos los mensajes de esa audiencia de 'Sálvame' que le tienen como defensor en plató?

Kiko n atraviesa tampoco su mejor momento sentimental. O, al menos, así lo aseguran desde el programa en el que tarbaja. Si hace dos semanas Cristina Pujol le dejó plantado en el 'Deluxe', ahora podría haber terminado con él por un ataque de celos que podría estar justificado.

Al parecer, se encontraban en una discoteca cuando una modelo se acerco a Matamoros. Una modelo con la que Kiko llevaría un par de semanas tonteando y que sería el motivo de una ruptura cuando, más o menos en serio, se había llegado a hablar de boda.

