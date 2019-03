3 mar 2019

Compartir en google plus

Kiko Matamoros y Cristina Pujol sufren su primera crisis de pareja. Tenían acordado aparecer juntos este sábado en el Deluxe. Pero la nueva novia de Kiko Matamoros cambió de idea y le dijo que no iba a aparecer con él en el programa. Esto ha desencadenado hasta una ruptura de la pareja.

Se especulaban con mensajes ofensivos que Kiko había mandado hablando de Cristina, la que supuestamente es su novia. Pero el colaborador se ha sentado en el Deluxe y lo ha explicado todo.

"Yo se lo digo, ella está medio convencida, inicio las conversaciones con el programa y por unas publicaciones que se hicieron aquí me dijo "Yo estoy harta, mejor ni aparezco ni tengo ganas de sentarme"", comentaba Kiko en el Deluxe. Esto desencadeno una discusión a la que se sumaron otros asuntos como insinúa Kiko: "Discutimos, discutimos también por una bobada que dije yo aquí…", y deja una pausa antes de explicar la existencia de los supuestos mensajes en los que arremetía contra su novia.

Los supuestos mensajes ofensivos e insultantes sobre Cristina no son más que anunciar que no va al programa, y pedir perdón según Kiko. Pero esta decisión de Cristina Pujo les costó también una ruptura. La pareja está oficialmente en crisis. No ha querido "dar el titular" porque según él la relación se puede salvar: "Como la quiero, tengo derecho a rehacer mi relación".

El enfado de Kiko está fundamentado en el programa. Especialmente en que él, como trabaja en la cadena, sabe lo que es cambiar de panes a última hora y no quería que le pasase a él. Los colaboradores le rebaten y le dicen que no es ni el primero ni el último, pero a Kiko no le hace gracia.

Más noticias sobre Kiko Matamoros y Cristina Pujol

- La novia de Kiko Matamoros deja de se anónima: primer posado juntos

- Los problemas legales de Cristina Pujol, novia de Kiko Matamoros, por un impago

- Kiko Matamoros se burla de los 'lapsus' de Paz Padilla