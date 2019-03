15 mar 2019

Jorge Javier Vázquez le llamó la atención a Alejandro por su comportamiento machista con Sofia Suescun. Su madre considera que no estuvo bien la actitud de su hijo, pero que desde 'GH Dúo' todo se exageró también.

Además de hablar con el presentador en privado, él le cedió la palabra en la gala para que ella dijese qué pensaba al respecto. Reconoció, desde luego, que el comportamiento de Alejandro Albalá estaba fuera de lugar y había que corregírselo: "Mi hijo se equivocó tremendamente. No he aprobado nunca ese comportamiento. Creo que se le fue la cabeza. Ha demostrado mucho tiempo que es un niño educado. Y por una cosa de estas hay que reprenderle, por supuesto, y yo lo agradezco. Sobre todo que le hayáis puesto la imagen porque es la mejor enseñanza que puede tener."

Pero a pesar de reconocer que no estuvo bien y que tenían que llamar su atención, cree que Jorge Javier debería ponerse a la altura de Alejandro y pedir perdón como lo hizo el concursante. "De la misma manera que entiendo que el comportamiento de mi hijo fue desmedido, creo que la reprimenda tuya fue también desmedida. Hiciste comparaciones con cosas que son muy fuertes y de la misma forma que él pidió perdón, el plató debería pedirle un poco de perdón. Si es que lo sientes sino no quiero que lo hagas". Pero no consiguió más que el mismo Jorge Javier le reprochase la falta de credibilidad de Alejandro Albalá.

"Yo sinceramente no lo siento. A mí me sobrecogió lo que vi. Esas situaciones no se producen por un día malo pero no es algo que vamos a discutir en un plató. No siento empatía. Yo entendí que estaba mal porque había quedado mal y había perdido el concurso. Hay veces que soy frío porque no me creo lo que estoy viendo.", intentaba Jorge Javier zanjar la conversación.

Más información sobre Alejandro Albalá

- Los comentarios machistas de Alejandro Albalá a Sofía Suescun

- Sofía Suescun se molesta por esta reacción del público

- Sofia Suescun está muy dolida por estas palabras de Alejandro Albalá