24 dic 2018

Sofía Suescun y Alejandro Albalá se encontraron en el plató de Viva la vida "por sorpresa". Al parecer, ninguno de los dos estaba preparado para ese reencuentro. Sofía le hizo mucho daño, pero él tampoco se cortó con todas las cosas que le tenía que decir.

Sin dar su brazo a torcer, Alejandro Albalá se estrenaba en el Diván de 'Viva la vida', y contaba detalles escabrosos de dos de las relaciones más importantes de su vida: con Chabelita y con Sofía Suescun. Esta última, entraría también en plató y se dirían públicamente motivos de su ruptura y cómo vivió cada uno el proceso.

Respecto a Chabelita, Alejandro confesaba que para él la hija de Isabel Pantoja no había sido más que una obsesión, y que, de hecho, se arrepentía de haber estado con ella. Isa le hizo mucho daño a su familia y Alejandro se arrepiente de haberse alejando de su madre todo ese tiempo. "Yo estaba en su mundo y pensé que ella sabía lo hacía", decía, y así fue como de repente: "Ella me manejaba. Me encontré en un mundo en el que hablaban de mí sin conocerme".

Lo mejor del programa fue cuando él admitió que sigue enamorado de Sofía y se rompió a llorar con su presencia en el plató. Pero aunque sus palabras le hacían vulnerable a la presencia de Sofía, él le negó incluso un abrazo.

Aunque Emma García había anunciado desde el programa que estarían allí, Sofía entró diciendo, ante el panorama: "Estoy asimilando la situación. No me esperaba ver a Alejandro aquí hoy". Enseguida se puso a la defensiva y ahí vinieron todos los enfrentamientos con su ex. Admitió que tras su salida de 'Supervivientes' ella intentó tirar de la relación pero no salió, y aunque entre sus explicaciones decía "No me gusta ya. Considero que no es el hombre para mí", decidió no dar más explicaciones porque le haría mucho daño.

Después de salirse del plató, Sofía esperaba para pedirle disculpas y decirle que pensaba de todo aquello: "Me importas y me ha afectado todo lo que has dicho, por eso he entrado así. Perdona por haber salido tan disparada y haberte dicho las cosas de esa manera". Mientras, él le insistía en que le hacía daño y que fue muy duro que fuese su madre quien le echase de casa porque ella estaba en un bolo. A lo que Sofía respondió: "No soy tan valiente como parece y pienso que no me has valorado como novia" (…)"Sentía que estabas conmigo por estar". Y lo que más sorprendió es que Sofía reconocía que Alejandro no le había valorado como novia.

Emma intervino en la conversación para que los exs dejasen de hacerse daño. Tienen una conversación pendiente, y esta vez Alejandro tendrá que dejar que Sofía se siente a su lado.

