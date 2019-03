15 mar 2019

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ponerles vídeos a los concursantes de 'GH Dúo' de los comportamientos machistas que tuvo Alejandro Albalá con Sofía y su reacción. El concursante vuelve a pedir perdón y no se reconoce en las imágenes y todo acaba con una bronca entre él y Sofía por la que casi la nomina.

"¿Por qué no reaccioné? Porque mi cuerpo lo ve como algo normal. La relación que tenemos aquí es un reflejo de la que teníamos fuera", decía Sofía explicando por qué fue al confesionario a desahogarse y por qué le contó a Kiko e Irene lo que pensaba sobre su relación con Alejandro. Pero él no quiere dejar pasar sus comentarios y le para los pies con un "Yo esta mierda no, Jorge".

Mientras aplauden a Albalá y abuchean a Sofía ella entra en colapso y no sabe cómo reaccionar ante esta situación y no entiende nada. Cuando Jorge Javier le da permiso para hablar ella confiesa: "Me duele muchísimo que Alejandro me hable de esas maneras y me esté diciendo ahora esto. Te he dicho yo que no me sentía bien y que esas situaciones me resultaban normales (refiriéndose a Alejandro)". A lo que él le contestaba "Si tú has vivido situaciones así no han sido conmigo."

"Lo único que te importa es quedar bien y ya está. Luego me dices a mí que me importa todo por un concurso cuando a ti solamente te llenan a aplausos y que tú quedes bien y mi bienestar te lo pasas por el c***", le recriminaba Sofía que no quería saber nada más de él.

Pero a la hora de la verdad el corazón sigue hablando. Sofía Suescun estuvo a punto de ser nominada cuando él ganó la inmunidad en la casa, pero por hacerle caso a su corazón decidió darle sus 3 puntos a Carolina Sobe.

