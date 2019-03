17 mar 2019

No es la primera vez que discuten ni tampoco la primera que Kiko RIvera está al borde del abandono, pero la bronca que tuvo con su mujer, Irene Rosales, le llevó al límite y a esa amenaza de irse de la casa de 'GH Dúo'. Y todo por una simple salsa de tomate...

La pareja se encontraba en el jardín con María Jesús Ruiz hablando de esa salsa de tomate que Kiko había hecho para poner en la pasta que iban a comer. Irene criticó la manera que tiene este de hacerlo, para su gusto, friendo poco el tomate, la cebolla y el ajo. Él estalló y le dijo que, si no le gustaba, lo hiciera ella.

Ahí empezó todo. Ni corta ni perezosa, Rosales entró en la casa para hacer la salsa a su gusto y su marido la siguió, recriminándole: "Solo a ti te molestan las cosas, a mí también, ¿o no tengo derecho? Te has puesto a gritarme". Y añadía: "Me has dicho que no lo hago bien, han sido tus palabras".

No me toques los cojones, no te rías, que me voy"

Ella, mucho más calmada, le decía que no era realmente lo que había expresado, solo que a ella no le gustaba así. Pero Kiko seguía en sus trece: "Eso no es lo que has dicho, no me vas a dejar a mí como un loco. No me pongas esa sonrisa porque te estoy hablando bien. Joder, Irene, no te pongas así que cojo y me voy ahora mismo y te quedas aquí. No me toques los cojones, no te rías, que me voy".

No parece que Kiko vaya a cumplir su amenaza, pero lo cierto es que se está mostrando tal cual es, con esos roces de la convivencia que hay en cualquier pareja. Eso, también les está haciendo ganar puntos de cara a una hipotética victoria final.

