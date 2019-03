18 mar 2019

Hace tan solo unos meses era Laura Matamoros la que anunciaba a golpe de exclusiva que su relación con el padre de su hijo, Benji Aparicio, había llegado a su fin. Al parecer, la rutina y la incompatibilidad fueron los motivos por los que llevaron a la hija de Kiko Matamoros separarse del cocinero.

"La relación no estaba bien. No hacíamos planes juntos, no hacíamos las cosas que hubiésemos podido hacer como una pareja de 25 años, aunque fuera con un hijo, algo que por otra parte también nos ha limitado mucho. No veo una posible reconciliación. No hay más. No me puedo forzar a que me guste una persona. Por el momento no tengo problema, es solo que no siento nada por él como pareja", confesó en la revista 'Semana'.

Ahora, comparte su vida sentimental con Daniel Illescas, un 'influencer' con el que ha viajado hasta Dubai para pasar unos días en pareja: desde que se hizo pública su relación, ambos han compartido varias fotografías en sus redes sociales. Pero, ¿qué es de Benji Aparicio?

El cocinero era poco amigo de las redes sociales y a penas sabía contenido a sus perfiles. Sin embargo, parece que le han entrado ganas de compartir con todos sus seguidores los planes que está haciendo ahora que es padre soltero. Esquí, Snowboard son algunos de los deportes que está actualmente practicando. No hay duda de que tanto a Laura Matamoros como a Benji Aparicio les ha venido muy bien esta ruptura.

Más noticias sobre Benji Aparicio

- Esto es lo que piensa Benji Aparicio sobre la relación de Laura Matamoros y su novio 'influencer'

- Laura Matamoros y Benji Aparicio firman la custodia de su hijo

- La nueva vida de Benji Aparicio tras romper con Laura Matamoros