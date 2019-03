19 mar 2019

La relación entre Amber Heard y Vitto Schnabel ha terminado. El encargado de sacar a la luz las fotos que hacían sospechar que la pareja había roto era el 'Daily Mail', que publicaba unas imágenes en las que él aparecía muy cariñoso con la modelo Denise Schaefer en actitud muy cariñosa, a las puertas de un restaurante italiano en Nueva York.

Ahora, a estos rumores se unen los de que ella también podría haber caído rendida a los encantos de otro hombre. Se trata del director argentino Andy Muschietti, con quien también ha sido cazada teniendo gestos que denotarían algo más que una amistad, pero, en su caso, en las calles de Los Ángeles.

¿Ha sido esto un contraataque de la ex de Johnny Depp? No lo sabemos, pero el hecho de que ambos se dejen ver en compañía de otras parejas, sin pudor a ser fotografiados -como así ha sido-, deja entrever que ya no están juntos y que son libres para rehacer sus vidas como mejor les parezca.

Amber y Vito no han llegado, ni siquiera, a celebrar su primer aniversario. Comenzaron a salir en mayo de 2018 y fue en un partido de Wimbledon donde decidieron hacer público su amor, en julio. Una imagen que, salvo reconciliación sorpresa, no veremos este año en las gradas del torneo de hierba más importante del circuito ATP.

