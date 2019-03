19 mar 2019

No es que les hayan entrado las prisas, es que llevan ya dos años y medio de litigios y quieren que haya un papel en el que conste que están solteros. Ya saben, por lo que pudiera pasar o lo que pudieran necesitar para formalizar una hipotética relación. Hablamos de Angelina Jolie y Brad Pitt, que dejaron en 'shock' al mundo con su ruptura en septiembre de 2016.

Una vez arreglado uno de los puntos más importantes de esta disolución, la de los términos de la custodia de sus hijos, el exmatrimonio ha acudido a la justicia para pedir que les declaren, de manera oficial, como solteros. Un trámite que les daría una mayor libertad. Del resto de asuntos propios y más profundos del divorcio, podrían ocuparse más adelante.

Esto les permitiría gozar de una mayor libertad, a nivel burocrático, si se diera el caso de que una de las partes quisiera rehacer su vida de manera formal. Una atadura menos dentro de ese largo camino que se han visto obligados a hacer juntos, aunque guardando las distancias.

El tema de la custodia, precisamente, ha sido motivo de polémica u disputa. Sobre todo, porque a Pitt no ha entendido que ciertos detalles hayan salido a los medios de comunicación. "Él quiere resolver esto de forma privada, porque sabe que esto no es justo para los niños", han dicho desde su entorno cercano, añadiendo que el actor se ha llegado a sentir "asqueado" por la actitud de su ex y del equipo legal de esta.

