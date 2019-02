8 feb 2019

Compartir en google plus

Brad Pitt y Angelina Jolie no consiguen poner fin a su acuerdo de divorcio y custodia de sus hijos. La última vez que se les vio juntos fue discutiendo y con sus abogados. Pero Brad tiene las energías renovadas, o eso parece.

Una fuente cercana al actor asegura que "tiene muchas ganas de pasar página y de recueperar su vida sentimental." Aunque no se le ha dejado ver con ninguna novia, los rumores de sus posibles ligues no han dejado de correr. Con sus 56 años, es uno de los hombres más atractivos del planeta y contra eso no puede hacer nada.

Algunos especulaban con su vuelta con Jennifer Aniston y el posible embarazo, y aquí en España se enseñan notitas que le pudo haber dejado Brad Pitt a Makoke en un encuentro. La última más sonada fue Charlize Theron, pero se quedó en rumor. "Parece estar más que listo para volver a encontrar el amor de nuevo, al menos, está más abierto a ello", cuenta una de estas fuentes que prefiere mantenerse en el anonimato.

Después de la discusión del tenso encuentro con Angelina, los actores debaten sobre las horas que Brad pasará con sus hijos, la niñera y el patrimonio. Ella quiere que sea la misma niñera que esté con los dos y él se niega. Además quiere conseguir estar el 50% del tiempo con sus hijos y le está costando bastante. Si a eso le sumas los problemas de patrimonio y dinero con la fortuna de Brad en unos 240 millones y de Angelina en unos 160 millones, las cosas se complican aún más.

Brad Pitt, sin embargo, no pierde su ilusión y ganas de volver a su vida normal. Además, estrenará dos películas que, si ya se estaba acercando al mundo del arte, ahora va a ser irremediable acaparar todas las cámaras.

Más noticias sobre Brad Pitt

- El secreto inconfesable sobre Brad Pitt que Angelina Jolie reveló a uno de sus hijos

- Brad Pitt y Jennifer Aniston: ya se han inventado el género del bebé

- La prueba de que Makoke estuvo con Brad Pitt