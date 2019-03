20 mar 2019

Aída Nízar sigue protagonizando tensos enfrentamientos en televisión. La conocimos gracias a 'Gran Hermano'. Acudió a Gaudalix varias veces y acabó expulsada por la audiencia rápidamente. En Italia también formó parte de este programa, aunque sus peleas con la mayoría de los concursantes de la casa también obligó a la audiencia a expuslarla.

Pero parece que la concursante no se cansa de los 'realitys' y ahora ha viajado hasta Chile para concursar en uno de los más difíciles de allí: se llama 'Resistiré' y consiste en sobrevivir en medio de la montaña durante tres meses con la finalidad de conseguir medio millón de dólares.

Pero la buena convivencia no le ha durado ni un día a la vallisoletana pues no ha pisado aun tierra y ya ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con varios compañero de 'reality'. El motivo de la discusión ha sido la edad de Aída Nízar: al parecer, muchos de sus compañeros la tachan de vieja, algo que no ha tolerado. "Todas vais a llegar la edad de 43, y a ver si llegas tan buena como estoy yo, cielita. Porque si con veinte aparentas cincuenta, figúrate. Me encantan las mujeres que atacan a las mujeres por la edad", afirmaba irónicamente.

Chusma, atontado, payaso y piernas de elefante han sido algunos de los calificativos que Aída Nízar ha utilizado. Esperemos que durante el concurso se calmen las aguas y pueda por fin halzarse como ganadora de algún concurso.

