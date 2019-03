20 mar 2019

El 'Desafío Borrego' al que se ha sometido Carmen durante estos meses en 'Sálvame' le ha dado unos resultados espectaculares. A la vista está. La hermana de Terelu Campos, además de ese cambio físico tras perder unos 15 kilos, ha aprendido a controlar algunos rasgos de su carácter gracias a las sesiones de 'coaching' con Cristina Soria.

Pero no todo han sido ventajas. Ella misma confesaba que, al adelgazar de una manera tan rápida, se había estropeado parte de esa operación de papada a la que se sometió el pasado verano. Así que, aunque le diera respeto, no le quedaba más remedio que volver a meterse en quirófano. Siempre, las segundas veces, una va con más reparos: ya se sabe a lo que se va a enfrentar.

Este miércoles, la revista 'Lecturas' muestra en su portada unas imágenes que no creemos que sienten del todo bien a Carmen. están tomadas nada más ser sometida a esa operación y se la ve con la cara extremadamente hinchada. Como comprobamos la otra vez, necesitará unas semanas para que baje esa inflamación lógica.

No sería la primera vez que la hermana de Terelu se disgutara por la publicación de unas fotos suyas. Hace unos meses, unas imágenes suyas en traje de baño, poco favorecedoras, le provocaban un disgusto. Pero, a la vez, ha reconocido que fueron las que le llevaron a tratar de bajar de peso. El resultado, ya lo hemos visto todo.

Desde la emisión del 'reality' familiar 'Las Campos', Borrego se ha convertido en un personaje de la prensa rosa por derecho propio. Ha dejado de estar detrás de las cámaras para estar delante de las mismas. Así que, ya sabe que eso trae unas consecuencias derivadas del interés público. Entre ellas, que se publiquen instantáneas como las que muestra 'Lecturas'.

