14 mar 2019

Carmen Borrego está "angustiada". Así se lo expresó ayer a sus compañeros de 'Sálvame', advirtiendo que va a faltar unos días al trabajo y dando las explicaciones pertinentes para que no empiece el baile de especulaciones de la prensa. Pero, ¿qué le pasa a la hermana de Terelu Campos?

Algo no ha ido como debiera en la recuperación de esa operación de papada a la que se sometió el pasado verano y, al parecer, tiene que volver a entrar en quirófano para que se lo arreglen. "Tengo que operarme de nuevo, porque me he fastidiado la operación y me tengo que retocar", contaba.

Parece que esa pérdida de peso -ocho kilos- en el 'Desafío Borrego' que ha protagonizado en Telecinco ha sido el causante de que, ahora, el resultado final no sea el esperado, porque se ha "caído el músculo" y la piel ha perdido la firmeza. Esto es lo que llevará a Carmen a ponerse, una vez más, en manos de los médicos para que arreglen este contratiempo.

Borrego cofesaba sentirse "más nerviosa que la primera vez". Recordemos que se sometió a una liposucción de papada con 'lifting' de cuello, realizados por el doctor Javier de Benito. Este será el encargado de poner remedio a ese desaguisado que se ha hecho por la pérdida rápida de peso,

Más noticias sobre Carmen Borrego...

- Este cambio de 'look' de Carmen Borrego te dejará sin palabras

- Así es la nueva cara de Carmen Borrego

- Carmen Borrego se plantea dejar la televisión