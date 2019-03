21 mar 2019

Cristiano Ronaldo no deja de ser noticia. Hace unos días, presentaba en Madrid una empresa de injertos capilares junto a su actual pareja, Georgina Rodríguez. Aquel que quiera acudir, deberá pagar entre 4.000 y 7.000 euros. Según el portugués, su intención es "ayudar a la economía española".

Sin embargo, sus problemas legales no solo le estarían afectando al propio jugador sino que su equipo, se ha visto obligado a cambiar el destino de sus próximos partidos amistosos. Al parecer, la Juventus tenía planeado viajar hasta Estados Unidos para el verano de 2019 y jugar en la International Champions Cup. Finalmente se hará en las sedes asiáticas de China y Singapur.

Según el medio de comunicación 'The New York Times', el equipo de la Juventus no querría viajar hasta Estados Unidos para evitar la detención del portugués por violar "supuestamente" a una mujer en Las Vegas en el año 2009. Cristiano Ronaldo lo ha negado firmemente ante un juez: "Niego firmemente las acusaciones que se han lanzado contra mí. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo".

¿Se pronunciará el portugués acerca de esto?

