21 mar 2019

María José Suárez llegaba a España para emprender por fin, personalmente, su nuevo proyecto en la península. Como empresaria se ha decidido a abrir una tienda de ropa en Madrid y ha venido a seleccionar personal y por otro compromiso laboral.

A su llegada al aeropuerto de Barajas fue, supuestamente, detenida por un impago de dos facturas pendientes. A las que ella responde que, si tuviese que pagar algo pendiente, lo hacía en ese mismo instante con una transferencia. "No hace falta que vengan a buscarme al aeropuerto", asegura.

Desmiente su detención por parte de la policía y que haya sido llevada a los juzgados de Plaza de Castilla a declarar nada. Según su versión de los hechos para el programa 'Ya es mediodía', la modelo confiesa que el único contacto que tuvo con la policía en el aeropuerto fue por el robo de su equipaje. María José sólo quería reclamar a la compañía el percance que empezaba a fastidiar sus primeras horas en Madrid.

"No, no, es que no entiendo... Me lo acaban de decir y estoy flipando. Lo único que he denunciado a la policía ha sido la pérdida del equipaje para el tema del seguro", decía tras enterarse de la noticia de su detención. 'Espejo Público' se hizo eco de este suceso, pero según cuenta la modelo, no tiene nada que ver con la realidad de lo que sucedió en el aeropuerto según la ex miss.

De momento ella sigue con sus planes de su nuevo proyecto en España que podrá seguir de cerca aunque esté viviendo en República Dominicana junto a su marido, Jordi Nieto, y el hijo que tienen en común, Elías.

