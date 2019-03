22 mar 2019

Hace unos días, una revista mostraba unas fotos de Blanca Suárez y se centraba en una zona de su anatomía: su papada. Las imágenes servían para burlarse de ella, no solo por parte de la publicación, sino del público en general, que aprovecha que se le dé el más mínimo pie para comentar con crueldad.

Ahora, la actriz se ha pronunciado al respecto en una entrevista concedida a la revista 'ICON'. No ha tenido problemas en contestar a esos comentarios ofensivos que se hicieron sobre ella, a los que, como asegura, hace el caso justo y necesario. Al final, las cosas tienen la importancia que uno quiera darles.

"No me resbala, pero tampoco me meto en el cuarto de baño a llorar. ¿Sabe? Intento ser ante todo persona. Mis padres siempre me dijeron que no hiciera lo que no quieres que te hagan", reflexiona Blanca con serenidad y talante a la pregunta del entrevistador sobre este episodio concreto.

No hace falta humillar para demostrar que somos una pareja normal"

"Con estas fotos intentan mostrar que esta gente es como nosotros. Me parece bien, es que todos somos iguales. Pero hay un apretar de tuercas ahí… que no hace falta, entre comillas, humillar para demostrar que somos una pareja normal. Estoy paseando con Mario por la calle, eso ya es de persona normal. No hace falta que me saques así", sentencia zanjando el tema.

Pero, como no todo son 'haters' en el universo de internet, sus fans más incondicionales han lanzado una campaña de apoyo en las redes usando el 'hashtag' #ItsMyPapada.

