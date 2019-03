22 mar 2019

Se hizo público en 'Sálvame' un supuesto 'affair' que tenía Gema López con uno de sus compañeros. Aunque unos lo desmienten y otros no quieren decir nada, el primer nombre que se ha puesto sobre la mesa ha sido el de Diego Arrabal.

El colaborador ha querido entrar en directo en el programa a través de una llamada telefónica para dejar claras las cosas y su postura. Carlota le preguntó que por qué entraba y él, con una postura defensiva, le contesto "¿Te extraña que quiera entrar por teléfono? Me extraña. Yo las cosas las hago en directo, no me gusta que me graben y me editen", contaba Diego que explicaba que anteriormente le había llamado una compañera suya para utilizar su testimonio.

"Van a asumir cada uno de los que están ahí las cosas con un juez. Me gustaría dar los nombres pero yo no soy letrado y esto lo está viendo mi letrado. No todo en la vida vale, todo tiene un límite. Esto que empieza como un pulso del director de una revista, que lo tenemos sentado delante de un juez por lo penal, eso que empieza por ahí, se va liando y siguen los que tienen la gallardía, que suelen ser los más incultos.”, atacaba Arrabal a todos sus compañeros.

De hecho, aprovechó su llamada para despistar la atención a otros colaboradores: "¿Cómo cobra el señor Matamoros?". Carlota rápidamente le paró los pies y le pidió que se ciñese a hablar en general, o al programa pero que no cuestionase lo que cobra, ni como, ninguno de ellos. "Estoy hablando desde la dirección hasta el que limpia el plató. Sé que me teníais muchísimas ganas desde arriba hasta abajo", decía Diego Arrabal que aseguraba: "Como yo me llamo Diego Antonio Arrabal Maldonado os voy a ver uno a uno y ahora es cuando voy a empezar a jugar".

Mientras tantos la cara de los colaboradores de ‘Sálvame’ era un auténtico poema. "Si hablamos de valentía, tú has estado toda tu vida hablando de Encarna Sánchez y de Isabel Pantoja y no has tenido agallas de decir lo que pensabas y de mí también. Lecciones de moral a ninguna. A mí no me das ningún miedo", le respondía Mila que minutos más tardes tenía que irse de plató porque estaba a punto de perder las formas.

"He ido a declarar pero no por delincuente. He ido por revelación de secretos. Yo no estoy imputada en nada y a ti por buscar en los basureros de la gente. A mí no me metas. Vas a arrastrarte con este programa al que tanto criticas", sentenció la colaboradora que no daba crédito a las amenazas de Arrabal a sus compañeros. "¿Contamos los chanchullos que hacías con otro programa? ¿Lo contamos?".

