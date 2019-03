21 mar 2019

Rafa Mora dio la exclusiva en 'Sálvame' de que el supuesto ‘affair’ de Gema López se encontraba en ese momento en el plató. Nadie dijo el nombre y no se atrevieron a señalarle porque esa persona había amenazado con demanda. Por ello, Rafa Mora no se mojó lo suficiente para aprovechar su exclusiva.

Allí estaba también Gustavo González que, tras la traición a su amiga, ha decidido quedarse callado y no seguir liándola más. Pero ya Kiko Matamoros ha destapado la identidad del supuesto rollo de Gema López.

"Los que estamos aquí todos los días ya somos personajes lo queramos o no. Y si no quieres te hacen. Me parece muy sucio lo de Gustavo y ya he leído esta mañana el nombre.", decía Kiko Matamoros antes de decir que había salido en más de un confidencial el nombre de Diego Arrabal.

Rafa Mora no quiere decir si es el nombre que él conocía o no, pero sí que aclara que quien le amenazó con demandarle fue Diego Arrabal. "Si realmente todo esto es mentira no entiendo por qué ese nerviosismo", concluía Rafa Mora.

"Yo podría ser un tipo repugnante y utilizar todo esto para hacerla daño, con Diego igual que tengo cuentas que saldar peor en mi opinión en ningún momento se ha producido una relación de ese tipo. Y me parece por eso doblemente sucio", decía Kiko Matamoros refiriéndose a la traición de Gustavo González.

Finalmente, Gema López pidió la palabra porque todo esto giraba a su alrededor. "Yo estaba viendo una película que conmigo no iba. Aquí al final la única que ha estado señalada he sido yo. Tengo la sensación de que hay ciertas guerras que se libran en las que no tengo nada que ver y en las que me siento utilizada. […] Os digo a los serios, a los que publicáis cosas serias, estaos un poco pendientes de lo que se dice y de lo que no. Aquí las fuentes son dos: María Lapiedra y Gustavo González y, si hago un recopilatorio de mentiras de estos dos, me pensaría muy mucho publicar algo que venga de ellos", sentenciaba Gema López en el programa. "Mejor que nos llevemos todos bien y no abusemos del buen rollo que hemos tenido siempre".

