22 mar 2019

Hace a penas unos días, conocíamos que Jorge Javier Vázquez se encontraba en un débil estado de salud: el motivo por el que el presentador estará tres semanas fuera de la televisión y en un hospital se debe a haber sufrido un ictus. -Aquí, todos los detalles-. Ahora, el presentador está en buenas manos y su recuperación va viento en popa.

Pero ahora, una 'celebritie' más ha contado a través de una carta, los problemas que sufrió hace unos años. Hablamos de Emilia Clarke, una de las protagonistas principales de 'Juego de Tronos', la serie que está triunfando en más de medio mundo. La actriz lo ha confesado en 'New Yorker', al mismo tiempo que lanzaba una organización benéfica llamada 'SameYou', para proporcionar tratamiento a gente que se recupera de esta clase de afecciones médicas.

El estrés fue el principal motivo por el que la actriz sufrió este problema. Con tan solo 24 años se vió totalmente expuesta al protagonizar a Daenerys Targaryenen. Pensó que lo mejor era buscar un entrenador personal ya que el ejercicio curaría todos sus problemas. Esto fue lo que pasó:

"Alcancé el lavabo, me caí de rodillas y procedí a vomitar de manera violenta y voluminosa mientras el dolor se volvía peor", confesaba. Tras ir al hospital y hacerse varias pruebas, confirmaron que había sufrido una aneurisma cerebral. En ese momento, no era capaz si quiera de recordar su nombre: "Soy una actriz, necesito recordar mis papeles. Y ahora no recuerdo ni mi propio nombre".

Pero esto no quedó aquí. Unas segundas pruebas detectaron que tenía una segunda aneurisma que podía reventar en cualquier momento. Sin embargo, la actriz decidió no operarse. "Cada minuto de cada día pensaba que me iba a morir", confesaba. En 2013, tuvo que ser operada ya que esta aneurisma había aumentado de tamaño y ya era muy peligrosa.

Afortunadamente, todo ha salido viento en popa y la actriz se encuentra en muy buen estado de salud. Terminaba sus declaraciones con estas palabras: "Hay algo gratificante, más allá de afortunado, en llegar al fin de 'Juego de Tronos'. Estoy feliz de estar aquí para ver el final de esta historia y el inicio de lo que sea que venga después".

