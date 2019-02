5 feb 2019

La vida de Kit Harington y Rose Leslie está llena de castillos, desde que se conocieron, hasta que se casaron. Una historia que nació de la ficción y que se ha alargado hasta darnos los mejores momentos en la vida real. Qué podría haber pasado para que estos dos se enfadasen. 'Juego de tronos' fue lo que pasó.

Kit Harington afirma que da gusto ir andando por la calle con la sensación de saber cómo acaba la serie que todos estamos esperando. La última temporada de Juego de Tronos está a punto de estrenarse. Según, "Jon Snow", el final de la serie es innovador.

Tan innovador es el final de 'Juego de Tronos' que Rose Leslie se ha enfadado por él. Ella le preguntó por cómo acababa la serie, y estuvo ¡tres días sin hablarle a Kit Harington por contárselo! "El año pasado le conté a mi mujer (cómo acababa la serie), y se pasó tres días sin hablarme (…) ¡Y eso que fue ella la que preguntó!", contaba Kit Harington para el programa KISS Breakfast Show.

A Rose no le enseñaron que no haga preguntas si no está preparada para escuchar las respuestas. Y esta, le ha costado un disgusto.

Harington, Jon Snow en 'Juego de Tronos', cuenta que no sabe realmente cómo va a quedar el final, pero no nos va a dejar indiferentes. "Es difícil contestar a eso. No puedo decirte que esté contento o triste. No creo que sea eso. Estoy satisfecho de lo que hicieron, pero no sé si estaré realmente satisfecho hasta que lo vea", comentaba.

Las expectativas con 'Juego de Tronos' siempre son altísimas. Y más con el final. Todos los espectadores están locos por ver por qué el último día de grabación de Jon Snow disparaba subiendo y bajando escaleras.

