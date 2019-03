23 mar 2019

Su amistad se remonta al año 2016, cuando ambas coincidieron en un evento. Desde entonces, Meghan Markle y Priyanka Chopra se hicieron inseparables hasta ahora, que han comenzado a surgir rumores de distanciamiento entre ellas.

Si bien es cierto que sus vidas han seguido caminos muy separados, formando cada una su familia en una punta del mundo, eso no ha interferido en su relación de amistad. Así lo ha dicho Priyanka Chopra en el programa 'Watch What Happens Live con Andy Cohen', donde fue preguntada por un supuesto enfado entre ella y Meghan Markle.

"Dios mío. No, no es cierto", respondió sorprendida. Y es que, ella ya dijo en el 2018 que su amistad con Meghan Markle era indestructible. "Creo que las amistades dependen de las personas individualmente y de lo personal que sea tu relación. Cuando tienes verdaderas amistades, como la nuestra, no importa cómo te vean las personas o dónde vaya tu mundo, simplemente eres un amigo. Y creo que eso es lo que somos", afirmó en la revista 'People' entonces.

Al parecer, fue el hecho de que Meghan Markle no asistiera a la boda de la protagonista de 'Quantico' con Nick Jonas, o que la actriz no estuviera en la lista de invitados del 'baby shower' de Meghan celebrada en Nueva York lo que hizo saltar las alarmas, algo que ya ha quedado aclarado.

