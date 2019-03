24 mar 2019

La cuenta atrás ya ha comenzado y Fernando Verdasco y Ana Boyer comienzan a prepararse para dar la bienvenida al que será su primer hijo, Miguel, nombre que elegieron en honor al padre de la hija de Isabel Preysler.

Parece que el nacimiento del bebé será inminente. Al menos así lo parece según la imagen que el tenista ha compartido en su cuenta de Instagram. En ella, aparece abrazado a la tripa de su mujer. “Do you want to come out today? I wanna see you!!” (¿Quieres salir hoy? ¡¡Quiero verte!!), ha escrito junto a la foto.

Esta publicación ha hecho saltar todas las alarmas y muchos se han apresurado en darles la enhorabuena a través de las redes sociales. Aunque ya se encuentran en la recta final del embarazo, parece que, por el momento, el pequeño no ha llegado.

Más noticias sobre Ana Boyer y Fernando Verdasco...

- Ana Boyer presume de embarazo en Instagram

- Ana Boyer, recta final del embarazo

- Isabel Preysler: "El bebé va nacer y va a vivir en casa de la abuela"