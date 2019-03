25 mar 2019

Sara Carbonero e Iker Casillas no pueden estar más felices con la vida que están llevando en Portugal. Aunque frecuentan España por sus negocios o sus compromisos de imagen, Iker ha renovado y piensa acabar su carrera en Portugal. ¿Se quedarán allí para siempre?

Eso no se sabe. Lo cierto es que, al menos de momento, la fortuna de los dos como un equipo es tan solvente que no parece que tengan ningún problema ni para volver, ni para vivir allí y volver cuando quieran. Además de los proyectos relacionados con sus carreras profesionales también se han lanzado con marcas, inmobiliarias, agencias, etc. que casi han funcionado mejor que sus propias carreras. O igual es mucho decir.

Sara Carbonero dejó su bagaje de reportera por irse con su familia a Portugal. Sin embargo, ya es una auténtica 'it girl'. Que no sigua detrás de la pantalla, no implica que todo el mundo le busque y la siga a ella. En 2010 la periodista creó una agencia de publicidad llamada Recuerdos de Sudáfrica S.L que le ha traído algo más que experiencia con ventas que superan los 500.000€ según publica 'Look'. Así mismo ha sucedido con su marca Slow Love S.L. La moda, la belleza y su naturalidad le han llevado al estrellato. La empresa sigue creciendo y ahora mismo se hace con una facturación de 1,2 millones de euros cuando hizo una inversión inicial de 40.000 €. ¿Por qué no se nos ocurrió antes?

Iker no ha tenido el éxito tan asegurado porque, aunque sí que ha invertido y ganado mucho dinero, y ser un futbolista más que reconocido internacionalmente, sus aventuras en los negocios han sido más turbulentas. Una de las primeras en causarle dolores de cabeza fue Ikerca S.L con un capital inicial de 1.268.086 euros y con unas pérdidas duplicadas en los últimos años. Aun así, el patrimonio de la empresa supera los 12,4 millones de euros.

También relacionada con bienes inmobiliarios fundó Casillas Fútbol & Marketing 2011 S.L con pérdidas registradas de hasta 7 mil euros. Ahora mismo está inactiva como Ikerfer 1981 S.L.

Actualmente tiene desde julio de 2015 Casillas World S.L. Esta agencia se dedica a la representación y asesoramiento de profesionales del deporte. Sí que ha sido un éxito que ha pasado a duplicar sus ventas de 1.025.000 euros, a 2.335.694. ¡Madre mía!

