26 mar 2019

'El Hormiguero' empezaba la semana con Javier Rey y Amaia Salamanca que están a punto de estrenar su nueva película juntos: '¿Qué te juegas?'. En ella la actriz tiene una manía que le imposibilita tener relaciones más cercanas de lo normal. Y además, Pablo Motos la lía con otro comentario.

Amaia Salamanca interpreta a una enérgica y poderosa mujer que, cuando menos te lo esperas, te hace una llave y te paraliza. Pablo Motos, subestimándola como actriz y mujer, le pidió que le hiciese una demostración. Y ella, con un sutil "A ver si me acuerdo", se levantó y sorprendió al presentador que quedó totalmente baldado. "Me has dejado baldado, me has hecho muchísimo daño, me duele la muñeca, el brazo y el hombro", le decía Pablo Motos después de la improvisación.

Lo cierto es que ella le ha asegurado que trabaja con especialistas para no hacer daño a sus compañeros pero Javier Rey ya sentenciaba que cuando lo hacías más de 20 veces la cosa cambiaba. ¡Cuánto sufrimiento!

El momentazo de Pablo Motos no fue otro que decirle "Pegas muy fuerte para ser actriz" –aunque hizo una pausa sabiendo que lo que iba a decir no era del todo adecuado. Pero Amaia no se quedó callada y cuando él le dijo que le había dejado destrozado ella contestó "Eso es porque eres hombre". Las risas en plató estaban más que aseguradas.

No sólo hablaron de su película que se estrenará el 29 de marzo en cines. Javier Rey también ha reconocido que, después de 'Fariña', le ha cambiado tanto la vida que todavía hay quienes le hacen chistes sobre su personaje por la calle.

